Трамвайную сеть Москвы полностью обновят до конца 2023 года

Московские трамваи будут ходить по новым рельсам
Трамвайные пути и парк подвижного состава полностью обновят в Москве до конца 2023 года, сообщил журналистам заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
По его словам, уже в следующем году 50 километров трамвайных путей реконструируют по новейшим технологиям, которые позволяют снизить шум от трамвая на 30%.
Кроме того, за четыре года полностью обновится трамвайный парк, что предусматривает закупку новых трамваев модели "Витязь" и обновление остановок.
"До 2023 года мы планируем поменять все трамвайные вагоны. Трамваи низкопольные, полностью соответствуют всем критериям качества поездок", – цитирует Ликсутова Агентство "Москва".
Заммэра обратил внимание, что во время работ предусмотрен запуск компенсационных автобусных маршрутов на закрытых участках. Он напомнил, что ежедневно трамваями в Москве пользуются 650–670 тысяч человек.
Сейчас на столичных маршрутах общественного транспорта работают более 300 трамваев "Витязь-Москва". Они ходят бесшумно и вмещают до 260 человек. Трамваи имеют низкие полы, поэтому пассажирам с ограниченными возможностями удобнее совершать посадку и высадку.
Современные вагоны "Витязь-Москва" оснащены камерами видеонаблюдения, системой климат-контроля, USB-разъемами для зарядки смартфонов и других гаджетов.
По словам Сергея Собянина, в ближайшие пять лет столичный парк трамваев полностью обновят. В перспективе трамваи должны стать основным средством передвижения по городу. Также планируется капитальный ремонт путей и строительство новых линий.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: