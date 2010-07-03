Трамвайную сеть Москвы полностью обновят до конца 2023 года

Московские трамваи будут ходить по новым рельсам

Трамвайные пути и парк подвижного состава полностью обновят в Москве до конца 2023 года, сообщил журналистам заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, уже в следующем году 50 километров трамвайных путей реконструируют по новейшим технологиям, которые позволяют снизить шум от трамвая на 30%.

Кроме того, за четыре года полностью обновится трамвайный парк, что предусматривает закупку новых трамваев модели "Витязь" и обновление остановок.

"До 2023 года мы планируем поменять все трамвайные вагоны. Трамваи низкопольные, полностью соответствуют всем критериям качества поездок", – цитирует Ликсутова Агентство "Москва".

Заммэра обратил внимание, что во время работ предусмотрен запуск компенсационных автобусных маршрутов на закрытых участках. Он напомнил, что ежедневно трамваями в Москве пользуются 650–670 тысяч человек.

Сейчас на столичных маршрутах общественного транспорта работают более 300 трамваев "Витязь-Москва". Они ходят бесшумно и вмещают до 260 человек. Трамваи имеют низкие полы, поэтому пассажирам с ограниченными возможностями удобнее совершать посадку и высадку.

Современные вагоны "Витязь-Москва" оснащены камерами видеонаблюдения, системой климат-контроля, USB-разъемами для зарядки смартфонов и других гаджетов.

По словам Сергея Собянина, в ближайшие пять лет столичный парк трамваев полностью обновят. В перспективе трамваи должны стать основным средством передвижения по городу. Также планируется капитальный ремонт путей и строительство новых линий.