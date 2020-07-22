Ежедневный поток на дорогах между столицей и областью вырос до 2,5 млн авто

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Число машин, ежедневно перемещающихся между Москвой и областью, увеличилось и составило около 2,5 миллиона авто. Статистикой поделились в департаменте транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.
"Сейчас лето, а значит, выросло число людей, перемещающихся между Москвой и областью. Причем и в будние, и в выходные дни ездит почти одинаковое количество автомобилей – 2,46 миллиона и 2,45 миллиона. Поток, как вы видите по нашей аналитике, восстанавливается на всех видах транспорта", – объяснили в Дептрансе.
По информации ведомства, между городом и Подмосковьем осуществляется 130 тысяч автобусных рейсов в день. Их контролеры смотрят, как пассажиры и водители носят защитные маски, перчатки при поездках в общественном транспорте.
Кроме того, в столичном департаменте обратили внимание, что в связи с пандемией коронавируса работа транспорта в городе практически не сокращалась. В Московской области его работа сейчас восстанавливается до прежнего уровня.
Ранее стало известно, что движение транспорта на юго‑западе столицы частично ограничат до 20 августа. Ранее станции Московского метрополитена "Филатов Луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка" перешли на особый график работы, там проводят работы по устройству бесстыкового пути.
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