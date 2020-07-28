Движение на участке Крапивенского переулка сделали двусторонним

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) сообщили о запуске двустороннего движения на одном из участков Крапивенского переулка.
"C 28 июля изменилась схема движения на участке Крапивенского переулка. Участок от дома 28, строения 7, до пересечения с улицей Петровка стал двусторонним", – уточнили в организации.
Как подчеркнули специалисты ЦОДД, подобное решение позволит улучшить внутрирайонную дорожную связь, а также значительно уменьшит перепробег – этот показатель снизится на 640 метров.
Парковка автомобилей теперь будет возможна либо на улице Петровке, либо в Крапивенском переулке по направлению к Петровскому бульвару.
Ранее в пресс-службе ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" сообщили, что более трети водителей, получивших штрафы за парковочные нарушения, своевременно не оплатили их.
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