Движение на участке Крапивенского переулка сделали двусторонним

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) сообщили о запуске двустороннего движения на одном из участков Крапивенского переулка.

"C 28 июля изменилась схема движения на участке Крапивенского переулка. Участок от дома 28, строения 7, до пересечения с улицей Петровка стал двусторонним", – уточнили в организации.

Как подчеркнули специалисты ЦОДД, подобное решение позволит улучшить внутрирайонную дорожную связь, а также значительно уменьшит перепробег – этот показатель снизится на 640 метров.

Парковка автомобилей теперь будет возможна либо на улице Петровке, либо в Крапивенском переулке по направлению к Петровскому бульвару.

Ранее в пресс-службе ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" сообщили, что более трети водителей, получивших штрафы за парковочные нарушения, своевременно не оплатили их.

