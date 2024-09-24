Опубликован XXV рейтинг "ТОП-1000 российских менеджеров"

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Пресс-конференция, посвященная публикации рейтинга "ТОП-1000 российских менеджеров", который в 25-й раз организует Ассоциация менеджеров при поддержке ИД "Коммерсант", прошла 24 сентября на площадке Цифрового делового пространства. В этом году имена лучших управленцев страны опубликованы на страницах рейтинга в 18 функциональных и 22 отраслевых направлениях, среди новых номинаций – "Директор по кибербезопасности" и "Директор по внутрикорпоративным коммуникациям".

"Вместе с вами мы открыли еще одну новую главу в истории нашего многолетнего проекта – опубликован 25-й, юбилейный рейтинг "ТОП-1000 российских менеджеров". За 25 лет он стал источником вдохновения и примером для многих. И сегодня в "ТОП-1000" мы снова представим новые имена, яркие истории успеха, инновационные подходы и лучшие практики в менеджменте", – выступил с приветственным словом президент Ассоциации менеджеров Дмитрий Зеленин.

По словам Зеленина, самый ожидаемый бизнес-рейтинг "ТОП-1000 российских менеджеров" является не только эффективной системой оценки профессиональной репутации российских менеджеров высшего звена, но и аналитическим инструментом. Статистические данные позволяют выявлять актуальные тренды и трансформационные процессы в российском бизнесе.

Так, на примере рейтинга этого года наибольшие изменения произошли в составе номинаций "Директор по развитию" – +70% новых участников, "Директор по цифровой трансформации" (+67,5%), "Директор по маркетингу" (+62%), что говорит о продолжении поиска российским бизнесом новых путей адаптации к текущим экономическим реалиям.

Все больше новых имен топ-менеджеров в таких отраслях, как лесная и лесоперерабатывающая промышленность (+66,7% новых участников), машиностроение (+68%), химическая промышленность (+66,7%), информационные технологии (+62,5%), онлайн-платформы (65,2%). Эти цифры, по словам Зеленина, указывают на то, что данные отрасли и направления сегодня активно развиваются и пополняются новыми управленческими кадрами.

В рамках дискуссии исполнительный директор Ассоциации менеджеров Вячеслав Евсеев представил результаты последнего исследования Ассоциации менеджеров и Центра научно-технологического прогнозирования ИСИЭЗ НИУ ВШЭ "Будущее управленческих профессий", на основании которых был сформирован социально-демографический портрет современного управленца. В исследовании приняли участие более 300 топ-менеджеров из разных сфер бизнеса, кандидатов рейтинга 2024 года.

"Практически все участники рейтинга имеют высшее образование (94%). Более того, руководители компаний часто получают ученую степень, имеют два и более высших образования, что является несомненным показателем их стремления к саморазвитию, эрудированности и компетентности. Большая часть топ-менеджеров (69%) состоят в браке. Основное количество участников имеет одного или двоих детей (72%)", – отметил Евсеев.

Представляет интерес и гендерный баланс участников рейтинга, с каждым годом в нем все больше женщин. В 2024 году среди лауреатов рейтинга женщин – 44%, мужчин – 56%. Для сравнения 10 лет назад, в 2014 году, доля женщин в рейтинге "ТОП-1000 российских менеджеров" составляла лишь 28%.

Приглашенные эксперты в рамках дискуссии обсудили, как кризисы последних десятилетий повлияли на стиль управления и лидерства в российских компаниях, какие ключевые события последних лет трансформировали подходы к управлению в России, а также какие главные задачи стоят перед управленцами для поддержания стабильности и развития своих компаний в настоящее время и в ближайшем будущем.

"Наши приоритеты сосредоточены на обеспечении технологической независимости ИТ-систем, повышении производительности труда и разработке собственных продуктов. В условиях дефицитного рынка труда и отсутствия сформированных компетенций по некоторым направлениям главное – пополнение и всестороннее развитие кадрового потенциала. Мы создаем инфраструктуру привлечения, профориентации и переобучения сотрудников востребованным ИТ-навыкам, открывая им возможность прожить несколько профессиональных жизней, а также изучаем новые рынки труда", – отметила в рамках дискуссии директор по персоналу АО "Гринатом" Наталья Пичугина.

"В современном мире перспективы любой компании зависят от целого комплекса трудно прогнозируемых факторов. Поэтому одним из ключевых умений руководителя остается мышление "в долгую", способность учитывать не только текущие, но и потенциальные риски и возможности. А также гибкость или, выражаясь известным термином Нассима Талеба, "антихрупкость". Лидер в области устойчивого развития должен обладать двойной антихрупкостью: помимо общей "подвижности", ему постоянно нужно держать ответ на вопрос об актуальности и целесообразности повестки. И здесь важна регулярная коммуникация с другими участниками рынка, координация собственных решений и усилий с "побратимами", государством, обществом", – подчеркнула директор по устойчивому развитию ДОМ.РФ Марина Слуцкая.

"Команда "Вкусно – и точка" состоит из профессионалов, за плечами которых множество блестящих проектов, реализованных еще в составе глобального бренда. Сплоченность, нацеленность на результат, умение превращать вызовы в возможности позволяют компании брать все новые высоты и воплощать в жизнь амбициозные проекты. Стремительный выход на рынок российского бренда "Вкусно – и точка" ознаменован сохранением в кризисной ситуации большого количества рабочих мест, расширением географии бизнеса, стратегией на технологический суверенитет. За всем этим стоит наша управленческая команда", – отметил старший директор по связям с органами власти компании "Вкусно – и точка" Андрей Зырянов.

"За последние годы мы стали свидетелями беспрецедентной трансформации в управлении. Пандемия и геополитические изменения заставили нас ускорить цифровизацию процессов. Сегодня мы видим острый дефицит кадров, что требует новых подходов к привлечению и удержанию талантов. Одновременно растет значимость устойчивого развития. Компании, адаптирующиеся к этим вызовам, развивая свой HR-бренд и эффективно взаимодействуя со всеми заинтересованными сторонами – сотрудниками, жителями, властью и акционерами, – будут наиболее конкурентоспособны", – сказала директор департамента по внешним коммуникациям компании "Эн+" Ольга Санарова.

"Одним из трендов последних лет, родившихся в ответ на глобальные вызовы, стала человекоцентричность бизнеса. Важный фокус для HR сегодня – это забота о ментальном здоровье сотрудников, сохранение work/life balance. Сегодня бизнес поворачивается лицом не только к человеку, но и к его корням, к национальной и культурной идентичности. Наша компания более 17 лет уделяет внимание поддержке коренных народов Сибири и Дальнего Востока. Мы реализуем культурно-образовательные инициативы, этнографические экспедиции, восстанавливаем локальную флору и фауну, что способствует популяризации традиций локальных народностей и ментально-духовному обогащению нас как субъектов этих инициатив", – отметила заместитель генерального директора по управлению персоналом ГК Natura Siberica Анастасия Родина.

Пресс-конференция Ассоциации менеджеров, приуроченная к выходу рейтинга, прошла на площадке одноименного форума "ТОП-1000. Лидеры эпохи перемен". Форум стал крупнейшим деловым событием для управленцев из разных сфер бизнеса и объединил топ-менеджеров ведущих российских компаний, бизнес-лидеров, представителей органов власти, экспертного сообщества, отраслевых ассоциаций и СМИ.

Ключевой повесткой пленарного заседания форума стала тема "Лидерство в эпоху перемен". На главной сцене форума прошли выступления в формате TED Talk от опытных бизнес-лидеров, лауреатов рейтинга "ТОП-1000 российских менеджеров" и победителей одноименной премии. Эксперты поделились авторскими подходами к управленческой деятельности, рассказали о собственных победах и неудачах, дали оценку событиям в российской экономике, которые только предстоит переосмыслить.

Параллельно прошли шесть тематических сессий, основанных на актуальных функциональных направлениях рейтинга "ТОП-1000 российских менеджеров" по темам: HR, PR, IT, ESG, продажи, маркетинг и другие.

Ранее двое представителей АО "Москва Медиа" были включены в рейтинг "ТОП-250 высших руководителей". Лауреатами стали заместитель главного редактора – главный продюсер Дмитрий Грачев и коммерческий директор Мария Михайлова.

