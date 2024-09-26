Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 сентября, 08:45

Город

"Мой район. Новости": новая набережная появится в Печатниках

"Мой район. Новости": новая набережная появится в Печатниках

"Это Москва. Строительство": столица XIХ века

"Мой район. Новости": 7 роботических систем для операций появились в онкоклиниках столицы

"Город без окраин": Южнопортовый район

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о строительстве Рублево-Архангельской линии метро

Мероприятия ко Всемирному дню туризма пройдут на ВДНХ 27 сентября

Собянин: конкурс грантов для НКО побил рекорд по числу одобренных заявок

Столичный Дептранс сообщил о дорожной ситуации 26 сентября

Москвичам представили культурную афишу на 26 сентября

День амурского тигра отметят в Московском зоопарке 28 сентября

В Печатниках появится самая протяженная в Москве зеленая набережная, свободная от автомобилей. Непрерывный пешеходный и велосипедный маршрут длиной 13 километров соединит новые жилые кварталы в Южном порту и полуостров ЗИЛ. Там создадут сады, аллеи и лесные зоны с вишнями, кленами, липами и другими деревьями.

Набережную создадут в рамках реорганизации промзоны Южный порт. Этот район станет одним из самых перспективных в столице.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Новости
городвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика