"Мой район. Новости": новая набережная появится в Печатниках

В Печатниках появится самая протяженная в Москве зеленая набережная, свободная от автомобилей. Непрерывный пешеходный и велосипедный маршрут длиной 13 километров соединит новые жилые кварталы в Южном порту и полуостров ЗИЛ. Там создадут сады, аллеи и лесные зоны с вишнями, кленами, липами и другими деревьями.

Набережную создадут в рамках реорганизации промзоны Южный порт. Этот район станет одним из самых перспективных в столице.

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