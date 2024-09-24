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24 сентября, 10:45

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"Город без окраин": Дорогомилово

"Город без окраин": Дорогомилово

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В прежние столетия на месте района "Дорогомилово" пролегала Смоленская дорога, по которой войска Наполеона вошли в Москву. Сейчас же на этом месте располагается современный район, на востоке граничащий с Арбатом. Алена Константиновна Габрилович выросла и живет в доме на углу Студенческой и Киевской улиц, который был построен для членов Союза композиторов СССР. Ее соседями были Кирилл Молчанов, Моисей Вайнберг, Андрей Эшпай, Эдисон Денисов и другие известные деятели культуры той эпохи.

Она покажет двор "Номенклатурного дома", в котором жили Леонид Брежнев и Юрий Андропов. Расскажет о своем первом воспоминании, связанном с районом. А также посетит "Мастерскую Петра Фоменко", которая расположена на другой стороне Кутузовского проспекта. Подробнее – в программе "Город без окраин".

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Программа: Город без окраин
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