Москвичам рассказали, чему можно научиться на экскурсиях в центры ментального здоровья

Экскурсии в центры ментального здоровья проходят в Москве в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030". Два раза в неделю все желающие могут узнать, как в большом городе помогают справиться с тревожностью, стрессом и найти эмоциональный баланс.

Например, в центре ментального здоровья можно пройти курс гипокситерапии. Его рекомендуют при депрессивных и тревожных состояниях. Как это работает: специальный аппарат разряжает воздух – концентрация кислорода в нем 10–12%. Пациент надевает маску и дышит около 15 минут. Она оказывает успокаивающий эффект и повышает устойчивость нервной системы.

Экскурсии в центрах ментального здоровья проводят по вторникам и четвергам в 11 и 15 часов до 5 сентября. Чтобы попасть на них, нужно зарегистрироваться на сайте форума-фестиваля "Москва 2030". Все экскурсии – бесплатные.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.