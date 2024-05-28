Турагент Сапронова: для безвизового отпуска подойдут Турция и ОАЭ

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Россияне могут отправиться в отпуск без визы в Турцию, Египет, ОАЭ, Абхазию и Таиланд. Об этом сообщает News.ru. со ссылкой на эксперта по туризму Татьяну Сапронову.

По словам специалиста, в Турции много живописных пляжей на побережьях Средиземного, Эгейского и Черного морей. Любители истории могут посетить руины Эфеса и шумный Гранд-базар в Стамбуле.

Сапронова посоветовала посетить пирамиды и Луксор в Египте, а также пляжи Шарм-эль-Шейха. В ОАЭ она рекомендовала съездить в Дубай и посмотреть на небоскребы Бурдж-Халифа и Бурдж-эль-Араб. Там же стоит побывать на традиционных рынках.

Блогер подчеркнула, что Абхазия запомнится туристам нетронутой природой, сталактитовыми пещерами и пляжами Черного моря. Таиланд подойдет любителям пляжного отдыха и яркой культуры. Туристы могут сходить на массаж в традиционном спа-салоне, посетить древние храмы и отведать деликатесы тайской кухни, заключила Сапронова.

При этом 73% опрошенных рассказали, что проведут отпуск в поездках по России, еще 11% – дома или на даче. Только 15% россиян планируют поехать за границу этим летом. Исследование опубликовали на сайте "Газета.ру".

Более половины россиян намерены взять летний отпуск на две недели. При этом практически каждый четвертый рассчитывает отдыхать один месяц. Еще 10% собираются провести в отпуске неделю.

В топ туристических направлений на летний сезон 2024 года вошли:



Горный Алтай (20%);

Байкал (17%);

Москва и Подмосковье (16%);

Северный Кавказ (16%);

Калининградская область (13%);

Казань и Карелия (по 12%).

Согласно опросу, во время летнего отпуска в РФ 26% респондентов планируют остановиться в четырехзвездочных отелях, 23% – в отелях 2–3 звезды. О планах остановиться в пятизвездочных отелях заявили 11% опрошенных.

Порядка 54% респондентов планируют летний отдых вместе с семьей и детьми, 29% – вдвоем со второй половинкой. Еще 10% собираются поехать в отпуск с друзьями и 7% намерены отдохнуть в одиночку.

Среди природных достопримечательностей самыми привлекательными для туристов этим летом стали озеро Байкал, Черное море и Алтайские горы. В тройку лидеров среди рукотворных достопримечательностей вошли Петергоф, Московский Кремль и "Эрмитаж".

По данным опроса, самым дорогим направлением станет Республика Алтай (средняя стоимость ночи – 7 955 рублей). Дешевле будет отдохнуть в Москве и Подмосковье (средняя стоимость ночи – 5 368 рублей). Этим летом средний чек выше всего в Санкт-Петербурге (25 590 рублей), а ниже – в Москве (18 362 рубля).

До этого туристический эксперт Екатерина Васильева рассказала, за какими впечатлениями стоит поехать в Мурманскую область летом. Туристы могут увидеть полярный день – это явление, по ее словам, "круче" белых ночей. Полярный день начался 21 мая, и теперь солнце не опустится за горизонт до 22 июля, уточнила она.

