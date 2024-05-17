В Госдуме рассказали, как выгоднее уйти в отпуск в 2024 году

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В текущем году выгоднее всего брать отпуск в июле или октябре, следует из рекомендаций официального телеграм-канала Госдумы.

"Выгоднее брать отпуск в месяцы, в которых больше всего рабочих дней. В 2024 году – это июль и октябрь. Чтобы получить больше денег, включайте выходные в свой отпуск", – говорится в публикации.

Кроме того, выходные и праздничные дни помогают продлить отпуск, напомнили в Госдуме.

В посте приводят пример, когда в отпуск на две недели уходит сотрудник со среднемесячной зарплатой 50 000 рублей. Стоимость отпускного дня составляет 1 706 рублей. Его отдых начинается 15 июля, тогда цена каждого дня отпуска равняется 2 174 рублям. Таким образом, за июль работник получит 52 146 рублей.

Ранее стало известно, что четверть россиян планируют провести летний отпуск в поездках по России. Отдыхать на даче или в деревне планируют 18% опрошенных. В свою очередь, 15% сообщили, что проведут летний отпуск дома. Поехать за рубеж собираются 7% респондентов, что на 3% больше, чем в прошлом году.

