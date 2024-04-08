HR-специалист Лоикова посоветовала не увольняться с работы летом

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Не стоит идти на поводу у своих сиюминутных желаний и увольняться с работы летом. Об этом Москве 24 рассказала независимый HR-специалист Зулия Лоикова.

"Почему-то люди любят увольняться летом с работы. На них действуют погода, природа, желание отдохнуть, наполниться солнцем", – отметила эксперт.

Специалист назвала такой шаг очень рискованным. Наслаждаясь отдыхом, человек может забыть о том, что ему стоит искать работу.





Зулия Лоикова независимый HR-специалист После лета у многих уволившихся наступает разочарование. Потому что они увлеклись отдыхом, но работу найти так и не смогли.

Кроме того, увольнение летом может создать сложности для работодателя. "Большое количество компаний летом испытывает дефицит кадров, потому что многие в отпусках. Если человек уходит, то подставляет работодателя. Кто-то должен его прикрывать, нужно найти ему замену, а сотрудников и так не хватает. И потом многие работодатели могут обращать на этот момент внимание, на ответственность человека", – заключила Лоикова.

Ранее россиянам рассказали, с какой частотой можно переходить на новую работу. Отмечается, что сегодня изменился рынок, а вместе с ним и взгляд на соответствующий вопрос. В прошлом нормой считалось трудиться на одном месте 5 лет. Сейчас же срок сократился до 1,5–2 лет, и это нормально воспринимается потенциальными работодателями.

