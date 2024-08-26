Небольшая облачность без осадков ожидается в Москве 26 августа

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Небольшая облачность без осадков прогнозируется в столице в первый день недели, 26 августа. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

По данным синоптиков, днем температура воздуха в Москве будет в пределах от 27 до 29 градусов, по области – от 25 до 30 градусов.

Ветер переменных направлений будет дуть со скоростью 2–7 метров в секунду, атмосферное давление составит 752 миллиметра ртутного столба.

Ночью температура в столице может опуститься до 14 градусов, а в Подмосковье – до 11 градусов.

На предстоящей неделе в Москве установится июльская погода. Воздух будет прогреваться до 25–30 градусов. По словам специалистов, температура будет на 5–5,5 градуса выше нормальных значений для конца лета.

В начале сентября в столице также прогнозируется теплая погода без осадков. В частности, 31 августа и 1 сентября ожидается от 21 до 26 градусов и без осадков.

