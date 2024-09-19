"Город без окраин": район Марьино

Марьино можно считать самым "озерным" районом столицы: его украшают 16 прудов. А южная граница пролегла вдоль Москвы-реки. Тамара Синицына, коренная жительница района помнит, как рядом с этими прудами стояли деревни с огородами, как строили первые многоэтажные жилые дома и разбили парк 850-летия Москвы.

Она расскажет, как пользоваться памятником студенческим приметам. А также где можно научиться выполнять лихие трюки на велосипеде? И почему в Марьине появились средневековые рыцари? Подробнее – в программе "Город без окраин".