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19 сентября, 10:45

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"Город без окраин": район Марьино

"Город без окраин": район Марьино

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Марьино можно считать самым "озерным" районом столицы: его украшают 16 прудов. А южная граница пролегла вдоль Москвы-реки. Тамара Синицына, коренная жительница района помнит, как рядом с этими прудами стояли деревни с огородами, как строили первые многоэтажные жилые дома и разбили парк 850-летия Москвы.

Она расскажет, как пользоваться памятником студенческим приметам. А также где можно научиться выполнять лихие трюки на велосипеде? И почему в Марьине появились средневековые рыцари? Подробнее – в программе "Город без окраин".

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