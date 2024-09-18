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18 сентября, 10:45

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"Город без окраин": Кузьминки

"Город без окраин": Кузьминки

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Маргарита Жиркова живет в районе Кузьминки практически с рождения. Она работает недалеко от дома – в детской школе искусств. Накануне героиня дала задание ученикам написать пейзажи любимых мест района.

В художественный класс она заглянет вечером, а пока прогуляется по родным местам в Кузьминках: вспомнит, как каталась с горки в парке "Кузьминки-Люблино", заглянет в Музей К. Г. Паустовского, полюбуется фонтаном "Музыка славы". Подробнее – в программе "Город без окраин".

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