"Город без окраин": Кузьминки

Маргарита Жиркова живет в районе Кузьминки практически с рождения. Она работает недалеко от дома – в детской школе искусств. Накануне героиня дала задание ученикам написать пейзажи любимых мест района.

В художественный класс она заглянет вечером, а пока прогуляется по родным местам в Кузьминках: вспомнит, как каталась с горки в парке "Кузьминки-Люблино", заглянет в Музей К. Г. Паустовского, полюбуется фонтаном "Музыка славы". Подробнее – в программе "Город без окраин".