Собянин: завершено строительство связки между МСД и Симферопольским шоссе

Дорога-связка между Московским скоростным диаметром и Симферопольским шоссе открыта. Теперь добраться в несколько районов Москвы и области можно быстрее. Водители будут экономить в пути в среднем до 20 минут. Старт движению дал Сергей Собянин.

Новая дорога начинается в районе 32-го километра МКАД и параллельно путям МЦД-2 соединяется с Симферопольским шоссе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.