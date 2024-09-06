Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 сентября, 07:30

Новости

Собянин: завершено строительство связки между МСД и Симферопольским шоссе

Собянин: завершено строительство связки между МСД и Симферопольским шоссе

Сергей Собянин открыл новую станцию метро "Потапово"

Сергей Собянин открыл станцию "Потапово" Сокольнической линии метро

Более 130 объектов украсит новая архитектурно-художественная подсветка в Москве

Собянин открыл дорогу-связку между МСД и Симферопольским шоссе

Новости часа: электродепо "‎Столбово" введут в эксплуатацию в ближайшее время

Сергей Собянин открыл новую станцию метро "Потапово"

Сергей Собянин открыл дорогу-связку между МСД и Симферопольским шоссе

Новости часа: Сергей Собянин открыл новую станцию метро "Потапово"

Собянин: завершено строительство связки между МСД и Симферопольским шоссе

Дорога-связка между Московским скоростным диаметром и Симферопольским шоссе открыта. Теперь добраться в несколько районов Москвы и области можно быстрее. Водители будут экономить в пути в среднем до 20 минут. Старт движению дал Сергей Собянин.

Новая дорога начинается в районе 32-го километра МКАД и параллельно путям МЦД-2 соединяется с Симферопольским шоссе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыгородтранспортдорогивидеоМаксим ШаманинНика КараваеваАртем Смахтин
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика