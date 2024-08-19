19 августа, 12:36Город
Монолитные работы завершаются на станции "Вавиловская"
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Строители завершают монолитные работы на станции "Вавиловская" новой Троицкой линии столичного метро. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Сейчас монолитные работы завершены на 80%, что позволило приступить к устройству внутренних помещений, отделочным работам и к обратной засыпке котлована.
"Уже достигнут объем около 10 тысяч кубометров", – рассказал Ефимов.
В ближайшее время здесь начнут отделывать пассажирскую зону станции, главным акцентом которой станут мощные колонны, облицованные желтыми панелями, добавил руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов. Также в соседних тоннелях рабочие завершают строительство основания и монтаж верхнего строения пути.
Сергей Собянин провел технический пуск первого участка Троицкой линии метро от станции "Новаторская" до "Тютчевской" в июне 2024 года. Ожидается, что первую очередь линии достроят уже в этом году. Полностью ввести в строй ее планируется до 2027 года.
Часть из 17 станций на Троицкой линии метро почти готова