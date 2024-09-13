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13 сентября, 08:40

Город

"Мой район. Новости": пешеходный переход построен под Каспийской улицей и путями МЦД-2

"Мой район. Новости": пешеходный переход построен под Каспийской улицей и путями МЦД-2

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У жителей юга столицы появился еще один удобный маршрут. В Царицыне открылся пешеходный переход под Каспийской улицей и путями МЦД-2. Рядом расположены жилые дома. Теперь людям удобно добираться до территории музея-заповедника "Царицыно" и зоны отдыха "Борисовские пруды".

Протяженность подземного перехода – сто метров. Для удобства москвичей специалисты смонтировали четыре лестничных схода и три лифта. На прилегающей территории уложили газон, высадили деревья и кустарники.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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