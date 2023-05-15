Монетка на удачу и скульптура разлуки: 5 легенд и примет московского метро

15 мая 1935 года Московский метрополитен принял первых пассажиров. За 88 лет история столичного метро обросла как реальными фактами, так и мистическими легендами. Пять самых необычных и любопытных из них – в материале Москвы 24.



Не путайте ноги!

Фото: Москва 24/Александр Авилов

На станции "Партизанская" пассажиры часто назначают встречи у скульптуры Зое Космодемьянской. Но немногие знают, что при определенных обстоятельствах это может разрушить отношения влюбленных.

По легенде, ждать встречи с любимым человеком нужно только у правой ноги скульптуры. Если стоять у левой – вскоре пару ждет расставание.



В погоне за удачей

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Станция метро "Динамо" украшена медальонами с изображением атлетов в разных видах спорта. Много лет существует поверье, что с их помощью шансов выиграть соревнования гораздо больше.

Считается, что эти медальоны обладают мощной магической силой. Поэтому перед важным матчем или состязанием спортсмены приходят сюда, чтобы настроиться на победный лад.

Поезд-призрак

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Кольцевая линия тоже популярна среди любителей мистики: якобы после наступления полуночи здесь можно увидеть не только современные составы с комфортными сидениями и USB-зарядками для пассажиров. По старинной и очень популярной легенде, после 12 ночи здесь порой проезжает ржавый скрипучий поезд, которым управляет давно покинувший земной мир машинист в форме прежних эпох.

Считается, что загадочный состав останавливается на каждой станции и даже открывает двери пассажирам. Заходить внутрь, само собой, не рекомендуется.



Станции, которых нет

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

В Московском метрополитене более двух сотен станций, но не каждой из них могут воспользоваться пассажиры. К таким относится, например, старая "Первомайская", которую построили в электродепо "Измайлово". Ее возвели еще в 1954 году, но в дальнейшем Арбатско-Покровскую линию решили прокладывать в другую сторону. С новыми планами старую "Первомайскую" закрыли в 1961 году, теперь ее можно увидеть только на экскурсии.

Еще один пример – "Калужская", которую построили в депо и закрыли в 1974 году (она располагалась рядом с современной одноименной станцией). Когда-то старая "Калужская" была единственной наземной на "оранжевой" линии, но с открытием участка "Новые Черемушки" – "Беляево" надобность в ней отпала.

И если две предыдущие станции какое-то время все же обслуживали пассажиров, то вот "Советская" так и осталась городской легендой. По задумке, ее должны были строить между "Тверской" и "Маяковской", но до финала дело так и не дошло. В 1934 году станцию переоборудовали в секретный бункер.



Эхо дирижабля

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Станция "Маяковская" – не только одна из самых красивых в столичном метро. Она уникальна своими архитектурными решениями, которые многие называют магическими: к примеру, если двум собеседникам встать у противоположных колонн и начать негромкий диалог, они прекрасно услышат друг друга, даже если вокруг будет много людей.

Еще одна любопытная деталь – в оформлении "Маяковской" есть элементы дирижабля. Арки и колонны для станции изготовили на заводе в подмосковном поселке Дирижабльстрой, который позднее стал городом Долгопрудным. И говорят, что если запустить монетку по одной из железных дуг на поверхностях арок, и она дойдет до конца дуги и не вылетит за пределы, – удача на вашей стороне.