Собянин объявил результаты голосования москвичей за самую красивую новую станцию БКЛ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин рассказал, что москвичи выбрали лучший дизайн новых станций Большой кольцевой линии (БКЛ) метро.

"В проекте "Активный гражданин" проголосовало больше 170 тысяч москвичей", – написал мэр в своем телеграм-канале.

По словам градоначальника, на первом месте оказалась станция метро "Марьина Роща", за нее проголосовали 21% процент респондентов. На втором месте – станция "Рижская" с 19% голосов. Мэр отметил, что главным архитектурным элементом станции являются светящиеся металлические арки. На третьем месте станция "Нагатинский Затон" с рыбами из мозаики.



Собянин отметил, что БКЛ доказала свое удобство. Благодаря этой линии у пассажиров появились новые быстрые маршруты, а также возможность сэкономить время в пути. Мэр подчеркнул, что станции радуют пассажиров своей красотой.

Ранее градоначальник сообщил, что с открытием новых Московских центральных диаметров и линий метро количество пересадок на БКЛ возрастет. Он отметил, что в этом году планируется запустить третий и четвертый маршруты МЦД, где будет 10 пересадок на Большую кольцевую линию.

