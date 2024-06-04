Представитель сына Зайцева опровергла утверждения о его госпитализации

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Представитель сына модельера Вячеслава Зайцева Егора опровергла сообщения о его госпитализации, сообщает РИА Новости.

СМИ писали, что Егора Зайцева увезли в реанимацию в тяжелом состоянии в Москве. Его представитель назвала эти сообщения вбросом, добавив, что с ним все в порядке.

Ранее телеведущая Лера Кудрявцева резко высказалась в адрес тех, кто распространяет слухи о ее смерти. Под ее постом в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ организацией) коллеги поддержали ее. Ведущая Анфиса Чехова написала, что звездам стоит объединиться и добиться того, чтобы распространяющих слухи привлекли к ответственности.

