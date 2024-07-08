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08 июля, 07:15

Транспорт

Московские зарядные станции для электрокаров адаптировали для работы в жару

Московские зарядные станции для электрокаров адаптировали для работы в жару

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Московские станции зарядки электрокаров адаптировали для работы в жару, рассказали в Дептрансе. Для температуры выше 30 градусов их оборудовали системами охлаждения.

Кроме того, специалисты отмечают, что в жару электромобили могут тратить больше энергии на охлаждение батареи. Водителям рекомендуют не оставлять машины с низким зарядом на солнце, а выбирать места в тени или подземные паркинги.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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