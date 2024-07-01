Дополнительный ряд добавлен на участке Садового кольца в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве провели переразметку Садового кольца, благодаря которой на дороге появился дополнительный, седьмой ряд. Это поможет водителям удобнее перестраиваться на Оружейный переулок и не мешать движению прямо, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Как отметили в транспортном ведомстве, на участке дороги от Самотечной эстакады в сторону Долгоруковской улицы довольно интенсивное движение, где водители часто перестраиваются.

Теперь благодаря дополнительной полосе на Садовом кольце увеличилась пропускная способность, заезд с дублера на Садовое кольцо и съезд на Оружейный переулок стали удобнее, а при развилке со съездом на Оружейный переулок появились четыре полосы для движения прямо и три ряда на дублер.

"Переразметка помогает сделать это быстро и незатратно в условиях плотной застройки. Благодаря ей удалось открыть новые развороты на Садовом кольце и дополнительные полосы, увеличить пропускную способность", – подчеркнул заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

На сегодняшний момент в Москве реализуют 43 проекта переразметки дорог по идеям горожан. Москвичи попросили вернуть разворот на Севастопольском проспекте в сторону центра южнее улицы Островитянова. Его закрыли еще более 15 лет назад из-за большого числа аварий. По просьбе жителей в следующем году здесь обустроят участок дороги для безопасных маневров, установив светофор на углу Островитянова и Севастопольского проспекта.

