Новые аккумуляторы и зарядные станции для электротранспорта будут выпускать в Москве

В столице начнут выпускать новые виды аккумуляторов и зарядные станции для электротранспорта. Его в городе становится все больше, а комплектующие для электромобилей и электробусов требуются постоянно.

По данным Мосгортранса, в столице более 1,6 тысячи электробусов. Только за первый квартал 2024 года парк пополнили почти 200 новых электробусов, а к декабрю прибавится еще 600. Развивается и электромобилестроение.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.