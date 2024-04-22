Движение транспорта ограничат в центре Москвы с 21:00

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22 апреля, 10:30

Транспорт

Новые аккумуляторы и зарядные станции для электротранспорта будут выпускать в Москве

Новые аккумуляторы и зарядные станции для электротранспорта будут выпускать в Москве

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В столице начнут выпускать новые виды аккумуляторов и зарядные станции для электротранспорта. Его в городе становится все больше, а комплектующие для электромобилей и электробусов требуются постоянно.

По данным Мосгортранса, в столице более 1,6 тысячи электробусов. Только за первый квартал 2024 года парк пополнили почти 200 новых электробусов, а к декабрю прибавится еще 600. Развивается и электромобилестроение.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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