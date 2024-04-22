22 апреля, 10:30Транспорт
Новые аккумуляторы и зарядные станции для электротранспорта будут выпускать в Москве
В столице начнут выпускать новые виды аккумуляторов и зарядные станции для электротранспорта. Его в городе становится все больше, а комплектующие для электромобилей и электробусов требуются постоянно.
По данным Мосгортранса, в столице более 1,6 тысячи электробусов. Только за первый квартал 2024 года парк пополнили почти 200 новых электробусов, а к декабрю прибавится еще 600. Развивается и электромобилестроение.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.