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21 апреля, 09:30

Транспорт

Депутаты ГД поддержали идею запретить управление электросамокатами несовершеннолетним

Депутаты ГД поддержали идею запретить управление электросамокатами несовершеннолетним

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В Госдуме одобрили идею запретить детям управлять электросамокатами. При этом кикшеринговые компании не дожидаются выхода соответствующего закона и уже отказывают несовершеннолетним в прокате.

Однако многие берут в аренду самокаты через аккаунты или банковские карты родителей, что усложняет контроль. Ожидается, что в будущем прокатные компании будут требовать паспорт при регистрации в приложениях, а также интегрируют проверку возраста через банковские сервисы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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