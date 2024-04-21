Депутаты ГД поддержали идею запретить управление электросамокатами несовершеннолетним

В Госдуме одобрили идею запретить детям управлять электросамокатами. При этом кикшеринговые компании не дожидаются выхода соответствующего закона и уже отказывают несовершеннолетним в прокате.

Однако многие берут в аренду самокаты через аккаунты или банковские карты родителей, что усложняет контроль. Ожидается, что в будущем прокатные компании будут требовать паспорт при регистрации в приложениях, а также интегрируют проверку возраста через банковские сервисы.

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