ГИБДД Москвы организует профилактический рейд среди самокатчиков

ГИБДД Москвы проведет в апреле профилактический рейд среди самокатчиков. Помимо этого, в Госдуму внесен законопроект о штрафах для пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ), которые нарушают ПДД. Подробнее – в материале Москвы 24.

Предотвратить беспредел

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Столичные госавтоинспекторы с 19 по 21 апреля проведут рейд среди пользователей электросамокатов, велосипедов и других СИМ, сообщила ГИБДД Москвы в своем телеграм-канале.





из сообщения ГИБДД Москвы Основная цель рейда – повышение безопасности лиц, в том числе детей, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности, профилактика и предупреждение дорожно-транспортного травматизма, пропаганда соблюдения Правил дорожного движения.

В ведомстве также напомнили, как безопасно пользоваться самокатами и велосипедами:



пересекать дорогу только по переходу, предварительно спешившись – то есть идти пешком, а СИМ везти рядом;

во время движения не отвлекаться на гаджеты и держать руль обеими руками;

передвигаться на самокате только в одиночку.

Инциденты с самокатами, велосипедами и моноколесами – нередкое явление в больших городах. По данным Научного центра безопасности дорожного движения МВД, в прошлом сезоне (за девять месяцев 2023 года) в России было зарегистрировано 2 640 ДТП (рост в 215% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го) с участием СИМ. При этом погиб 31 человек (рост – 63,2%), а пострадали 2 720 (рост – 213%), включая 919 детей в возрасте до 16 лет. Уточняется, что 26% инцидентов произошло на тротуарах, пешеходных дорожках и зонах, а еще 22,8% – на регулируемых пешеходных переходах.

За наступивший прокатный сезон в соцсетях уже появилось немало роликов с нарушителями, которые ездят на моноколесах по скоростным трассам без шлема, а также катаются на одном самокате вдвоем, втроем, а то и в большем количестве. Например, ранее госавтоинспекторы привлекли к административной ответственности подростков, которые впятером ехали по улице Татьянин Парк в Москве. Сотрудники ГИБДД провели беседу с их родителями и передали все материалы в комиссию по делам несовершеннолетних.



Сезон проката–2024 открылся в Москве в конце марта. В этом году власти совместно с ЦОДД и ГАИ будут анализировать работу сервисов по камерам, а операторы введут тестирование на знание ПДД, распознавание по лицу и рейтинг пользователей.

Призвать к ответу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В России в скором времени могут появиться штрафы для пользователей электросамокатов и других СИМ. О необходимости наказывать нарушителей ранее заявлял председатель Госдумы Вячеслав Володин, а соответствующий законопроект уже внесен в нижнюю палату парламента.

По действующей редакции ПДД максимально разрешенная скорость СИМ – не более 25 километров в час и до 20 – в жилых зонах. Законопроект предполагает градацию наказания в зависимости от степени превышения этой нормы:

за превышение скорости на более чем пять, но не cвыше 10 километров в час – 500–800 рублей;

более 10, но не выше 15 – 2–2,5 тысячи;

более 15, но не выше 20 – 3–3,5 тысячи;

свыше 20 километров в час – 4–5 тысячи рублей.

В том числе парламентарии предлагают наказывать за езду на СИМ весом более 35 килограммов по тротуарам и пешеходным зонам (3–3,5 тысячи), оставление места ДТП (4–5 тысяч при отсутствии признаков уголовного преступления) и причинение вреда здоровью потерпевшему (2–5 тысяч за легкие травмы и 10–15 тысяч – средней тяжести).

За езду на СИМ в состоянии опьянения в случае принятия законопроекта оштрафуют на сумму от 20 до 30 тысяч рублей.

В 2024 году число россиян, которые поддерживают ограничения для пользователей СИМ, достигло 59% – об этом говорят данные недавнего опроса, в котором приняли участие 1,6 тысячи человек. Причем жители Москвы и Санкт-Петербурга выступают за санкции активнее, чем жители других регионов. В частности, россияне поддерживают разрешение пользоваться электросамокатами и другими средствами передвижения только с 18 лет, а также обязательное обучение с выдачей удостоверения.

Также юрист Анастасия Билялова предупредила об ответственности за демонтаж номерного знака у арендованного самоката. Если СИМ был из-за этого поврежден, дополнительно к возмещению ущерба придется выплатить штраф от 300 до 500 рублей. А если поломка существенна, вероятна и уголовная ответственность: штраф до 40 тысяч, до 360 часов обязательных работ или лишение свободы до двух лет, подчеркнула эксперт.

В свою очередь, один из сервисов кикшеринга уже внедрил технологию "Антитандем", которая запрещает ездить на одном электросамокате вдвоем. Чтобы определить, сколько человек пользуется СИМ, система анализирует более 50 параметров. Причем в компании пояснили, что она вычисляет тандем вне зависимости от веса пользователя и того, едет ли он с рюкзаком.