Станция "Академическая" Троицкой линии метро готова почти на треть

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Строительная готовность станции "Академическая" будущей Троицкой линии метро оценивается в 30%. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на главу столичного Стройкомплекса Андрея Бочкарева.

"Закончен вынос инженерных коммуникаций и полностью завершено устройство ограждающих конструкций, теперь строители готовы приступить к укладке бетона", – рассказал Бочкарев.

Он добавил, что параллельно продолжается обустройство котлована. В частности, работы идут в районе будущего вестибюля с выходом на улицу Дмитрия Ульянова: там разработали уже порядка 100 тысяч кубометров грунта, половину от всего запланированного объема.

Кроме того, тоннелепроходческие комплексы "Наталия" и "Светлана" продолжают движение в сторону станции "Крымская". К настоящему времени они преодолели порядка 75% пути. Между тем тоннели в сторону "Вавиловской" уже полностью пройдены, сейчас идет их обустройство.

Ранее Бочкарев сообщил, что первые 11 станций Троицкой линии метро – от "ЗИЛа" до "Коммунарки" – планируется достроить уже к концу 2024 года. По его словам, в Москве еще никогда не запускалось одновременно 11 станций метро. После их запуска начнется проектирование оставшихся шести станций ветки.

