Строительство 11 станций Троицкой линии метро планируют завершить к концу 2024 года

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Первые 11 станций будущей Троицкой линии метро планируется достроить уже к концу следующего года. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в интервью телеканалу Москва 24.

Он напомнил, что первый участок пройдет от станции "ЗИЛ" рядом с одноименным остановочным пунктом МЦК до станции "Коммунарка". Сейчас он находится в активной фазе строительства.

"Мы планируем <...> к концу [2024-го] года попытаться завершить все уже строительные работы и подготовить объект к пуску в эксплуатацию. Тоже для нас большой проект: никогда в Москве одновременно 11 [станций] еще не запускалось", – сказал вице-мэр.

Сразу после этого, по словам Бочкарева, начнется проектирование и подготовка площадок под строительство шести оставшихся станций с конечной остановкой в городе Троицке. Общая протяженность всей линии метро составит 42 километра.

Полное интервью с заместителем мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андреем Бочкаревым смотрите сегодня в 17:30.

Ранее Сергей Собянин утвердил проект планировки участка Троицкой линии метро от "Коммунарки" до "Кедровой". В рамках него запланировано строительство четырех станций: "Сосенки" – рядом с одноименной улицей, "Летово" – недалеко от парка "Летова Тропа", "Десна" – вблизи одноименной деревни и "Кедровая" – рядом с микрорайоном Центральный в ЖК "Новые Ватутинки".



Собянин утвердил проект планировки участка Троицкой линии метро