Собянин утвердил проект планировки Троицкой линии метро от "Коммунарки" до "Кедровой"

Фото: stroi.mos.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект планировки участка Троицкой линии метро от "Коммунарки" до "Кедровой". Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Как уточнил Собянин, запланировано строительство четырех станций: "Сосенки" – рядом с одноименной улицей, "Летово" – недалеко от парка "Летова Тропа", "Десна" – вблизи одноименной деревни вдоль Калужского шоссе и "Кедровая" – рядом с микрорайоном Центральный в ЖК "Новые Ватутинки".

"Около проектируемого участка живут и работают порядка 680 тысяч человек. Они смогут экономить на ежедневных поездках в среднем 25–30 минут", – отметил Собянин.

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"



Мэр напомнил, что Троицкая линия метро пройдет от станции МЦК ЗИЛ до города Троицка. Она обеспечит скоростным рельсовым транспортом жителей новых территорий Москвы.

Отмечается, что ветка насчитывает 17 станций, а ее протяженность составляет 42 километра. По словам Собянина, в настоящий момент идет строительство участков от станции "ЗИЛ" до "Коммунарки". Их ввод в эксплуатацию намечен на 2024 год.

Ранее Собянин рассказал, что запуск участка "Селигерская" – "Физтех" метро планируется в 2023 году.

На данный момент общая готовность участка "Селигерская" – "Физтех" достигает 60%, уточнил гендиректор компании-подрядчика АО "Мосметрострой" Сергей Жуков. По его словам, были начаты отделочные работы, а также работы над инженерными системами.

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