14:22Транспорт
Вестибюль станции метро "Трубная" откроют досрочно 27 июля
Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"
Вестибюль станции "Трубная" откроют досрочно 27 июля. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса.
Отмечается, что работники заменили на "Трубной" 320 ламп, отремонтировали лестницы и промыли все элементы навигации. Помимо этого, на станции очистили и окрасили 6 тысяч квадратных метров сводов и поверхностей, переложили кабельные линии, добавили в ведомстве.
"Теперь еще более чистый, светлый и красивый вестибюль готов встретить вас на 2 дня раньше", – уточнили в сообщении.
Также в департаменте напомнили, что недавно досрочно завершили ремонт вестибюля на "Сретенском бульваре".
Ранее сообщалось, что в столичном метро за первые шесть месяцев этого года капитально отремонтировали 14 эскалаторов. Их полностью разобрали, обслужили все механизмы и узлы, починили и заменили изношенные детали.
Также с начала 2023 года на 11 станциях метрополитена Москвы установили 20 навесов. Они появились на входах станций "Тушинская", "Нагорная", "Новогиреево", "Сухаревская" и других.
На станции "Корниловская" Троицкой линии метро завершилось остекление фасадов
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