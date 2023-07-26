Вестибюль станции метро "Трубная" откроют досрочно 27 июля

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Вестибюль станции "Трубная" откроют досрочно 27 июля. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса.

Отмечается, что работники заменили на "Трубной" 320 ламп, отремонтировали лестницы и промыли все элементы навигации. Помимо этого, на станции очистили и окрасили 6 тысяч квадратных метров сводов и поверхностей, переложили кабельные линии, добавили в ведомстве.

"Теперь еще более чистый, светлый и красивый вестибюль готов встретить вас на 2 дня раньше", – уточнили в сообщении.

Также в департаменте напомнили, что недавно досрочно завершили ремонт вестибюля на "Сретенском бульваре".

Ранее сообщалось, что в столичном метро за первые шесть месяцев этого года капитально отремонтировали 14 эскалаторов. Их полностью разобрали, обслужили все механизмы и узлы, починили и заменили изношенные детали.

Также с начала 2023 года на 11 станциях метрополитена Москвы установили 20 навесов. Они появились на входах станций "Тушинская", "Нагорная", "Новогиреево", "Сухаревская" и других.

На станции "Корниловская" Троицкой линии метро завершилось остекление фасадов