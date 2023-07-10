Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В Московском метрополитене за полгода отремонтировали 47 эскалаторов на 36 станциях, сообщается на портале мэра и правительства.

"Система ремонта эскалаторов – планово-предупредительная. Это значит, что мы обслуживаем механизмы и узлы до того, как они выйдут из строя", – сказал заммэра Москвы Максим Ликсутов.

Он заявил, что требования к содержанию инфраструктуры столичного метро являются одними из самых строгих в мире. За полгода были отремонтированы эскалаторы на 36 станциях для надежной работы и перевозки сотни тысяч пассажиров.

"Обеспечение безопасности и комфорта пассажиров – первоочередная задача, которую поставил Сергей Собянин", – отметил Ликсутов.

Уточняется, что эскалаторы являются сложными механизмами, поэтому они нуждаются в регулярном обслуживании. Специалисты выполняют средний ремонт, когда пробег эскалаторов достигает 90 тысяч километров. Реже делается капитальный ремонт.

За первые шесть месяцев 2023 года специалисты капитально отремонтировали 14 эскалаторов. Их полностью разобрали, обслужили все механизмы и узлы, отремонтировали и заменили изношенные детали. Кроме того, эксперты перебрали тяговые цепи на пяти эскалаторах. На 28 эскалаторах выполнили средний ремонт, очистив, смазав и отрегулировав все основные блоки.

Ранее Ликсутов рассказал, что букву "М" на входах станций метро оформили в виде слова "семья" в честь всероссийского Дня семьи, любви и верности.

Увидеть особенные инсталляции можно на шести станциях: "Трубная" (выход 2), "Пушкинская" (выход 4), "Третьяковская" (выход 2), "Китай-город" (выход 9), "Красные Ворота" (выход 1), "Павелецкая" (выход 2).

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