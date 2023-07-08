Букву "М" на входах станций метро Москвы оформили в виде слова "семья"

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Букву "М" на входах станций метро оформили в виде слова "семья" в честь всероссийского Дня семьи, любви и верности, рассказал заммэра Москвы Максим Ликсутов.

Увидеть особенные инсталляции можно на шести станциях: "Трубная" (выход 2), "Пушкинская" (выход 4), "Третьяковская" (выход 2), "Китай-город" (выход 9), "Красные ворота" (выход 1), "Павелецкая" (выход 2).

Кроме того, в честь Дня Московского транспорта установили тематические инсталляции "Два сердца столицы". Сделать фото можно около вестибюлей восьми станций метро: "Площадь Революции" (выход 10), "Октябрьская" (выход 3), "Проспект Мира" (выход 1), "Таганская" (выход 2), "Баррикадная" (выход 2), "Чистые пруды" (выход 2), "Парк Культуры" (выход 1), "Улица 1905 года" (выход 1).

Ранее Сергей Собянин поздравил сотрудников и ветеранов транспортного комплекса с Днем московского транспорта и поблагодарил их за труд на благо миллионов жителей города. По словам мэра, они ежедневно обеспечивают движение, а значит, и жизнь огромного мегаполиса.

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