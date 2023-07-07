Число пассажиров БКЛ увеличится до 1,3 млн человек в день к концу года – Ликсутов

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Ежедневное число пассажиров Большой кольцевой линии столичного метро увеличится до 1,3 миллиона человек к концу 2023 года. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов в эфире телеканала Москва 24.

"Первое (что надо сказать о БКЛ. – Прим. ред.) – это больше миллиона пассажиров каждый рабочий день. Причем количество пассажиров растет, и, по нашим расчетам, к концу этого года количество пассажиров будет, я думаю, где-то миллион двести – миллион триста", – сказал вице-мэр.

Он добавил, что БКЛ улучшила транспортное обслуживание порядка 4 миллионов горожан, разгрузила существующие линии метро. Так, например, загруженность станции "Комсомольская" после запуска нового кольца снизилась на 15%.

"15% разгрузки в час пик станции метро "Комсомольская" – это большое-большое достижение. Это существенное улучшение комфорта поездок. И поэтому количество новых пассажиров, которое у нас пришло после запуска Большой кольцевой линии метро, – это почти 100 тысяч новых пассажиров", – добавил Ликсутов.

По его словам, эти новые пассажиры раньше не просто не пользовались столичным метрополитеном, они не пользовались общественным транспортом города вовсе.

Большое интервью с заместителем мэра Москвы Максимом Ликсутовым смотрите на телеканале Москва 24 7 июля в 17:28.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что парк столичного метрополитена увеличился еще на 40 вагонов "Москва-2020". А всего с начала 2023 года в метро поступило 140 вагонов такого типа. Сейчас они полностью обслуживают Кольцевую и Большую кольцевую линии подземки.



Более 1 млн человек в день перевозит БКЛ по будням – заммэра столицы Ликсутов