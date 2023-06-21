Второй вестибюль действующей станции "Печатники" БКЛ метро готов более чем наполовину

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Готовность монолитных конструкций объединенного вестибюля, который позволит заходить на станцию "Печатники" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро и осуществлять пересадку на станцию Люблинско-Дмитровской линии, оценивается в 56%, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"На введенной в этом году станции "Печатники" БКЛ продолжается строительство второго вестибюля. Ведется сооружение фундамента для переустройства входной группы, продолжается монтаж металлического перекрытия наземного уровня вестибюля", – сказал он.

Бочкарев добавил, что на станции появятся два вестибюля. Первый позволит пассажирам перейти на станцию, находящуюся на БКЛ и перейти на платформу Печатники четвертого Московского центрального диаметра (МЦД) с Шоссейной улицы. Другой вестибюль – вход на станцию БКЛ со стороны улицы Гурьянова.

Генеральный директор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов отметил, что строящийся вестибюль решили возводить на месте бывшего эвакуационного выхода со станции "Печатники" Люблинско-Дмитровской линии метро.

По его словам, над платформой началось возведение конструкции нового помещения, в котором разместят инженерное оборудование электрощитовых и вентиляционных шахт. Также появится оснащенная турникетами зона для пассажиров.

"В рамках строительства нового вестибюля проводится реконструкция лестничного спуска на платформу станции Люблинско-Дмитровской линии метро", – добавил он.

Отмечается, что на базе станции "Печатники" БКЛ будет создан транспортно-пересадочный узел, включающий в себя две станции столичного метро, железнодорожную платформу и автобусные маршруты.

Ранее Бочкарев сообщал, что во втором вестибюле станции "Авиамоторная" БКЛ более чем на 75% выполнены архитектурно-отделочные работы. Помимо этого, в новом вестибюле проводят работу над устройством инженерных систем.



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