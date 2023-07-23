Новые навесы появились на 11 станциях столичного метро с начала года

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

С начала этого года на 11 станциях Московского метрополитена установили 20 навесов. Они появились на входах станций "Тушинская", "Нагорная", "Новогиреево", "Сухаревская" и других, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

По словам заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, это необходимо для более эстетичного вида входов в метро, для более удобного и безопасного пути, для защиты от снега, дождя и ветра, а также для сохранения тепла и прохлады в вестибюлях станций.

"Раньше входы в метро выглядели как обычные подземные переходы, с 2014 года мы устанавливаем над ними навесы – большие, современные конструкции. Уже оборудовали ими почти 290 входов", – добавил он.

До этого стало известно, что больше восьми тысяч элементов навигации обновят в метро и на железнодорожном транспорте столицы к открытию МЦД-3 и МЦД-4. Обозначения новых диаметров временно заклеили специальной полосатой лентой, чтобы не путать пассажиров до их открытия.

Ранее в столичном Дептрансе сообщили, что на участке МЦД-3 от Раменского до Зеленограда поезда начнут курсировать уже в этом августе. Поезда будут ходить без дневных перерывов. Проезд можно будет оплатить с помощью карты "Тройка", а пересадки на метро и МЦК будут бесплатными.

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