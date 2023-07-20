В Железнодорожном появятся сразу две станции наземного метро МЦД-4

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В подмосковном Железнодорожном появятся сразу две станции наземного метро МЦД-4, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы. Благодаря этому поездки станут комфортнее и дешевле.

В ведомстве напомнили, что в Железнодорожном останавливаются не только пригородные поезда, но и экспрессы. Станцию полностью перестраивают совместно с РЖД. Работы планируется закончить в 2024 году.

В результате вместо старых появятся четыре современные платформы. Будут достроены безопасный надземный переход и центральный вестибюль с эскалаторами и лифтами – он свяжет улицы Советскую и Лесопарковую.

С вводом МЦД-4 станция продолжит работать в том же режиме, что и сейчас – пассажиров будут принимать две платформы. Откроется часть нового перехода – зайти в него можно будет с южной стороны. С северной можно будет попасть на станцию по временному мосту.

При запуске диаметра здесь можно будет оплачивать поездки по билету "Кошелек" карты "Тройка" с бесплатными пересадками на метро и МЦК в течение 90 минут.

"Особое внимание уделяем району Железнодорожному, где проживают более 150 тысяч человек. Здесь откроются две станции наземного метро, это не только улучшит транспортное сообщение Подмосковья с центром столицы, в том числе за счет новых тарифных решений, но и даст импульс развитию прилегающих территорий, малому и среднему бизнесу", – рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что к запуску МЦД-3 и МЦД-4 в Москве обучат более 1,5 тысячи специалистов. Основной упор, по его словам, сделан на подготовку специалистов локомотивных бригад. К настоящему времени удалось подготовить уже более 300 бригад.



Заммэра столицы Ликсутов заявил, что московские пассажиры воспринимают МЦД как метро