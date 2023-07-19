Начата отсыпка для дополнительных путей МЦД-4 от Марьиной Рощи до Площади трех вокзалов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Сергей Аревшатян

Между станциями Марьина Роща и Площадь трех вокзалов будущего четвертого московского центрального диаметра (МЦД-4) началась завершающая стадия отсыпки земляного полотна для укладки дополнительных главных путей. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"В рамках проекта в полном объеме завершено освобождение территорий от зданий и инженерных коммуникаций, и начата завершающая стадия отсыпки земляного полотна, по которому в дальнейшем будут проложены новые главные пути МЦД-4", – рассказал он.

Заместитель градоначальника добавил, что специалисты должны возвести 6,2 километра новых путей, отреконструировать столько же километров существующей дороги и построить 872 метра подпорных стен, а также провести модернизацию существующей ж/д инфраструктуры.

По словам руководителя департамента строительства Москвы Рафика Загрутдинова, объект готов более чем наполовину – 66%.

"Окончание I этапа реконструкции приходится на сентябрь 2023 года, завершение в полном объеме планируется в 2024 году", – добавил он.

Отмечается, что объект позволит соединить Курское, Рижское и Смоленское направления Московской железной дороги (МЖД), создав сквозной маршрут МЦД-4.

Ранее Сергей Собянин заявлял, что МЦД-4 будет запущен уже осенью текущего года. Он напомнил, что работа над проектом шла порядка 7 лет, сложность заключалась в необходимости прокладки дополнительных путей. В рамках работ удалось проложить третий и четвертый пути.

Дорога сможет охватить все столичные вокзалы, кроме Павелецкого, подчеркнул он. Помимо возможности проехать через всю Москву на комфортном транспорте, у граждан появится возможность оплатить по тарифам, сопоставимым с метро.



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