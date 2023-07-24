В Москве досрочно завершили ремонт вестибюля станции метро "Сретенский бульвар"

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Ремонт в вестибюле станции "Сретенский бульвар" Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена закончили досрочно. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

"Московский метрополитен улучшает инфраструктуру для повышения комфорта и безопасности пассажиров и делает это в максимально короткие сроки. <...> Обновленная станция "Сретенский бульвар" готова к работе на пять дней раньше запланированного", – приводятся в сообщении слова главы ведомства Максима Ликсутова.

Отмечается, что в ходе работ специалисты покрасили свыше 5 тысяч квадратных метров поверхностей, обновили 250 метров кабельных линий и установили более 350 новых ламп. Кроме того, в рамках ремонта на станции промыли больше 5 тысяч квадратных метров сводов и потолка, почистили светильники и навигационные элементы.

С 8 июля были закрыты входы и выходы на станциях "Сретенский бульвар" и "Трубная". Ограничения должны были продлиться до 28 июля. При этом станции продолжали принимать пассажиров: перейти на них можно было через "Тургеневскую" и "Цветной бульвар".



На двух станциях Люблинско-Дмитровской линии метро с 8 июля действуют ограничения