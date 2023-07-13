Фото: icmos.ru/портал мэра и правительства Москвы

Реконструкция остановочного пункта "Тимирязевская" завершилась на 90%, сообщил руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

"По состоянию на сегодняшний день завершены основные работы по возведению двух пассажирских платформ, монолитных конструкций подземного вестибюля, завершаются отделочные работы и идет благоустройство", – рассказал глава Депстроя.

По словам Загрутдинова, по завершении реконструкции "Тимирязевской" пропускная способность остановочного пункта станет больше 30 тысяч пассажиров. Работы планируется закончить до конца лета 2023 года.

Руководитель ведомства уточнил, что в рамках реконструкции остановочного пункта на площади 8,2 тысячи "квадратов" предполагается строительство подземного вестибюля для пассажиров, в котором обустроят распределительный зал площадью 3,1 тысячи квадратных метров.

Кроме того, ведутся работы по реконструкции и расширению подземного пешеходного перехода на площади 0,7 тысячи квадратных метров. Переход совмещен со станцией Московского метрополитена "Тимирязевская" в теплом контуре. Также в рамках работ проводится ремонт двух высоких платформ площадью 4,4 тысячи "квадратов". Для пассажиров там установят навесы от атмосферных осадков по всей длине платформ. Также вестибюль оснастят пятью лифтами и шестью эскалаторами.

Реконструкция остановочного пункта "Тимирязевская" обеспечит жителей Бескудниковского, Тимирязевского, Отрадного и Бутырского районов столицы пассажирской транспортной инфраструктурой. Он сделает поездки пассажиров более комфортными, включая маломобильные группы граждан.

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