Собянин рассказал, каким будет трехуровневый городской вокзал в Зеленограде

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Столичные власти одобрили проект планировки территории, прилегающей к северному участку МЦД-3 от площадки ОЭЗ "Алабушево" до станции Малино. Об этом Сергей Собянин написал в своем телеграм-канале.

По его словам, реконструкцию железнодорожной станции Зеленоград-Крюково завершат уже к осени. Она станет конечным пунктом МЦД-3 Ленинградско-Казанский.



"В результате в Зеленограде появится современный трехуровневый московский городской вокзал, созданный по уникальному проекту. Он будет включать пассажирский терминал, три островные платформы и широкий подземный переход. В дальнейшем в его состав войдет остановка высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург", – отметил Собянин.

Мэр рассказал, что специалисты в рамках реконструкции сделают несколько работ:

расположат остановки наземного городского транспорта максимально удобно, чтобы пассажиры могли пересесть на десятки автобусных маршрутов;

терминалы для автобусов обустроят на действующей эстакаде;

с одной из сторон железной дороги организуют пересадку по "карусельному" принципу, благодаря чему автобусы будут подъезжать напрямую к входу на железнодорожную станцию;

перенесут остановки на Привокзальной площади ближе к выходу из нового пассажирского терминала, оборудуют дополнительные посадочные площадки и пешеходные переходы.

Столичный градоначальник отметил, что это поможет сократить время пересадки с поезда на автобусы в два раза – с шести до трех минут. Собянин поделился, что недалеко от станции Малино специалисты построят безопасный пешеходный переход через пути Октябрьской железной дороги. Помимо этого, они осуществят реконструкцию свыше 8,6 километра прилегающей улично-дорожной сети и переделают инженерные коммуникации."Запуск МЦД-3 длиной 85 километров с 42 остановками намечен на осень. Новая линия наземного метро свяжет Зеленоград с подмосковным Раменским", – заключил Собянин.

Ранее российский премьер Михаил Мишустин поручил актуализировать программу развития Центрального транспортного узла с учетом организации перспективных маршрутов МЦД на период 2025–2030 годов. Так, к концу второй декады июля председатель правительства дал поручения по высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург.

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