Капремонт завершили на станции Плющево Казанского направления МЖД

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Капитальный ремонт на станции Плющево Казанского направления Московской железной дороги (МЖД) полностью завершили к запуску третьего Московского центрального диаметра. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"Казанское направление железной дороги станет частью третьего диаметра, и по поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы приводим инфраструктуру к стандартам московского транспорта, чтобы ваши поездки стали комфортнее", – отметил заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он отметил, что на нескольких соседних станциях обновление на финальном этапе. Дептранс подчеркнул, что на Плющево специалисты не проводили полную реконструкцию. Там сделали новое покрытие на платформах, лавочки, электронное табло и отремонтировали турникетный павильон. Кроме того, на станции установили навигацию в цвете папайи.

Ранее сообщалось, что больше восьми тысяч элементов навигации обновят в метро и на железнодорожном транспорте столицы к открытию МЦД-3 и МЦД-4. Кроме того, перед запуском третьего и четвертого диаметров обновили и аудионавигацию: уже записано 444 аудиофайла для объявлений в поездах метро, МЦК и МЦД.

До этого в столичном Дептрансе сообщили, что на участке МЦД-3 от Раменского до Зеленограда поезда начнут курсировать уже в этом августе. Поезда будут ходить без дневных перерывов. Проезд можно будет оплатить с помощью карты "Тройка", а пересадки на метро и МЦК будут бесплатными.

Две станции будущего МЦД-4 появятся в Железнодорожном