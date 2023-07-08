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08:15

Транспорт

На двух станциях Люблинско-Дмитровской линии метро с 8 июля действуют ограничения

На двух станциях Люблинско-Дмитровской линии метро с 8 июля действуют ограничения

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На двух станциях Люблинско-Дмитровской линии метро с этой субботы действуют ограничения. Закрыты входы и выходы на "Сретенский бульвар" и "Трубную". Сами станции работают, на них можно пересесть с "Тургеневской" и "Цветного бульвара".

Ограничение будет действовать до 28 июля. Кроме того, 15 и 16 июля закроют входы на станцию "Чкаловская" – перейти на нее можно будет с "Курской". 22 и 23 июля закроют участок между "Марьиной Рощей" и "Чкаловской". Изменения связаны с проведением ремонта.

Подробнее – на телеканале Москва 24.

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