Начались съемки полнометражного фильма "Омар в большом КИНО"

Фото: пресс-служба KION

Онлайн-кинотеатр KION и медиахолдинг АО "Москва Медиа" объявили о начале съемок семейной комедии "Омар в большом КИНО". Фильм является продолжением сериала, который завоевал любовь зрителей и стал народным хитом.

По сюжету Омар в исполнении актера Омара Алибутаева устроится на работу водителем в обеспеченную семью и заодно станет няней девочки Анфисы, которую играет София Петрова. На первый взгляд может показаться, будто она живет в раю: богатые родители, дом похож на музей и обладает искусственным интеллектом. Но на самом деле брак ее матери (Татьяна Арнтгольц) и отца (Марк Богатырев) трещит по швам. А Анфиса пытается помешать их разводу, вытворяя немыслимые проделки.

У Омара есть свои причины терпеть выходки несносной девочки: ему нужен богатый дом, чтобы изобразить из себя миллионера перед родственниками, которые вот-вот приедут из Дагестана. Но тем временем ранее уволенный гувернер семьи Валерий, которого играет Михаил Башкатов, задумал коварный план, способный разрушить жизни всех вовлеченных в него людей.

Также роли в картине исполнят Олег Верещагин, Светлана Камынина и Александр Самойленко. Режиссером выступил Дмитрий Грачев (АО "Москва Медиа"). По его словам, создатели придумали доброе, зрелищное и смешное кино.

"У Омара есть невероятная способность – помогать "открывать" людям их чувства, мысли и эмоции. Его новая история – это история про взаимовыручку, дружбу непохожих друг на друга людей, приключения, изобилующие семейным юмором. Пусть в сердцах зрителей останутся смех и радость, а главное – у всех будет хорошая возможность провести время со своими детьми в кино", – рассказал Грачев.

Исполнитель главной роли Омар Алибутаев поделился, что в картине его герой остается прежним – пытается заработать деньги и наивно верит в успех. При этом он старается быть хорошим для Анфисы и честно научить ее жизни.

"Мне важно, чтобы зрители увидели добрый образ человека с Кавказа, как представители разных национальностей способны дружить независимо от идентичностей. Мысль кажется банальная, но мне она ценна. Самое главное, что в "Омаре из города" нет пропаганды плохих привычек и жестокости, мы сделали кино для всей семьи", – отметил Алибутаев.

Фильм "Омар в большом КИНО" выйдет в прокат и в онлайн-кинотеатре KION.

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