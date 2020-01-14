"Омар в большом городе" получил золотую кнопку YouTube

Фото: youtube.com/Омар в большом городе

Проект объединенной редакции "Москва Медиа" "Омар в большом городе" стал обладателем "Золотой кнопки" YouTube. Рубеж в 1 миллион подписчиков был преодолен вскоре после выхода финальной серии одноименного сериала.

Омар Алибутаев, известный участник команды КВН "Сборная Дагестана", уже два года колоритно и с юмором рассказывает на YouTube о том, как он неумолимо становится москвичом.

В конце октября 2019 года Омар выпустил сериал по мотивам своей жизни, который не только сразу набрал популярность и получил поддержку зрителей, но и был признан профессиональным сообществом.

А в декабре прошлого года сериал был признан профессиональным сообществом – жюри Второй российской премии в области веб-индустрии признало его победителем в номинации "Лучший веб-сериал".

Продюсер сериала Иван Рымарев отметил, что самой большой победой является признание зрителей.

По словам главного продюсера "Москва Медиа", режиссера сериала Дмитрия Грачева, команда, работавшая над проектом, серьезно отнеслась к качеству – для съемок использовали широкоформатное кинооборудование и приемы.

"Омар в большом городе" – это история молодого человека из дагестанского села Новолакское, которого родители пытались женить на девушке из очень хорошей семьи. Чтобы избежать свадьбы, главный герой придумывает, что работает в "Газпроме", и уезжает в Москву. На вокзале Омар знакомится с таксистом Олегом (Олег Верещагин, актер Comedy Woman), и с этого момента начинаются его трагикомические приключения в большом городе.

