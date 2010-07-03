"Омар в большом городе" стал лучшим веб-сериалом года

Фото: личный архив артиста

7 декабря в Цифровом деловом пространстве прошла церемония вручения Второй российской премии в области веб-индустрии, организованной проектом The Digital Reporter.

Победителем в номинации "Лучший веб-сериал" по итогам голосования жюри стал проект объединенной редакции "Москва Медиа" "Омар в большом городе".

Омар Алибутаев, известный участник команды КВН "Сборная Дагестана", уже два года колоритно и с юмором рассказывает на YouTube-канале о том, как он неумолимо становится москвичом. В конце октября Омар выпустил сериал по мотивам своей жизни, который не только сразу набрал популярность и получил поддержку зрителей, но и был признан профессиональным сообществом.

"Для нас самая большая победа – это признание зрителей, их реакция, поддержка в комментариях. Но конечно, вдвойне приятнее, что нас оценили и большие люди из индустрии, – отметил продюсер Иван Рымарев. – В жюри конкурса такие уважаемые медиаменеджеры, как Сергей Светлаков, Вячеслав Муругов, Роман Петренко, Клим Шипенко и другие топы. Смотрите наш сериал – мы будем и дальше стараться радовать всех хорошим и качественным контентом. Спасибо всей команде и редакции "Москва Медиа" за то, что нам помогали и поддерживали нас во всем!"

"Мы серьезно отнеслись к качеству картинки – для съемок использовали широкоформатное кинооборудование и приемы, – сказал режиссер сериала, главный продюсер "Москва Медиа" Дмитрий Грачев. – В первую очередь, из-за уважения к зрителю и площадке. На YouTube – все без обмана, современный зритель быстро понимает, кто вложился в качество, а кто нет. Рад, что этот подход себя полностью оправдал".