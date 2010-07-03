Фото: пресс-служба "Москва Медиа"
Объединенная редакция "Москва Медиа" представляет прорывной YouTube-сериал "Омар в большом городе". Самый городской YouTube-сериал, снятый по законам большого кино. Пилотная версия собрала уже два миллиона просмотров!
Омар Алибутаев, известный участник команды КВН "Сборная Дагестана", уже два года колоритно рассказывает на YouTube-канале о том, как он неумолимо становится москвичом. Теперь Омар – главный герой настоящего сериала по мотивам своей жизни.
Яркая, веселая и правдивая история молодого человека из дагестанского села Новолакское, которого родители пытались женить на девушке из очень хорошей семьи. Чтобы избежать свадьбы, главный герой придумывает, что работает в "Газпроме" и уезжает в Москву. На вокзале Омар знакомится с таксистом Олегом (Олег Верещагин, актер Comedy Woman), и с этого момента начинаются его трагикомические приключения в большом городе.
"Такого качества контента в российском YouTube либо нет, либо очень мало, – говорит продюсер Иван Рымарев. – На мой взгляд, это прорыв в индустрии интернет-сериалов, уверен, мы дадим толчок в создании подобного контента. Команда, которая работала над этим проектом, соответствует команде большого кино. Режиссер Дмитрий Грачев и оператор Кирилл Зоткин сделали не один большой фильм в своей карьере, а теперь и наш сериал. Думаю, что будущее именно за такими форматами. "Омар в большом городе" – большая событийность и максимум удовольствия от просмотра за короткое время".
"Проект "Омар в большом городе" для меня больше, чем просто работа. Я снимаюсь в этом сериале, потому что эта история очень схожа с моей обыденностью, – добавляет Омар Алибутаев. – Для меня очень важно быть главным героем проекта, в котором присутствуют дружба наций, добротный юмор без пошлятины, разврата. Сценарий всегда согласовывается со мной, чтобы избежать каких-то недопониманий во время съемок. Ощущения от проекта и работы просто бомбические, это то, что мне нравится, то, что я хотел. И все люди, которые связаны с этим проектом, сразу же получили свое место в моем сердце".
По словам режиссера Дмитрия Грачева, "Омар по-своему гениален в своем образе, за ним очень интересно наблюдать. Поэтому параллельно его блогу мы решили запустить еще и сериал, причем снятый по законам большого кино. Для съемок использовали широкоформатное кинооборудование, киноприемы. В первую очередь из-за уважения к зрителю и площадке. На YouTube все без обмана, современный зритель быстро понимает, кто вложился в качество, а кто нет. Для нас это вызов – сделать кино, в которое люди поверят".
Премьера новых серий – 30 октября, хронометраж – 12 минут.
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