"Вечер": новая серия сериала "Омар в большом городе" вышла на YouTube

Сегодня состоялась премьера четвертая серия сериала "Омар в большом городе" на видеохостинге YouTube. В картине рассказывается история о том, как парень из Дагестанского села приехал покорять столицу.

Москва в сериале выступает отдельным героем со своим характером. Также персонажем выступают такси, на которые люди пересаживаются с личных авто. И даже пассажиры в такси – тоже такой собирательный образ.

Пилотная серия набрала 2,5 миллиона просмотров. В студии программы – главный герой картины Омар Алибутаев, а так же один из авторов проекта Иван Рымарев.