Классику немого кино покажут в сталинской высотке с живым музыкальным сопровождением

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Проект "Крыши и Выше" приглашает погрузиться в мир кино и магии сталинских высоток, на киноконцерт и легкий фуршет, которые пройдут в просторном зале (бывшем ресторане) исторической гостиницы Hilton "Ленинградская". Зал закрытый (даже для постояльцев) и являющий собой потрясающий образец сталинской эклектики. А для первых двадцати купивших билет будет организована специальная экскурсия по историческим интерьерам гостиницы.

Создавая свои киноленты, мастера немого кино изначально подразумевали их живую музыкальную озвучку. В зрительском зале во время показа должен был присутствовать пианист или небольшой оркестр, создающий живой аккомпанемент к разворачивающемуся на экране сюжету. Киноконцерт – это возможность для каждого из нас увидеть классику немого кино так, как изначально задумывали ее создатели и как смотрели эти фильмы в 1920-х и 1930-х годах.

Гостям представят фильм великого Чарли Чаплина "Золотая лихорадка" в озвучке молодого и талантливого композитора Арсения Трофим, участника итальянского фестиваля немого кино, написавшего музыку более чем к 50 фильмам мировой киноклассики.

Гостям гарантирован запоминающийся яркий вечер в сталинской высотке и прекрасной компании – ведь киноклассика и таперское мастерство всегда привлекают и собирают в зале тонкую, мыслящую, интеллигентную аудиторию.