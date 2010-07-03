Сериал "Ведьмак" продлили на второй сезон до премьеры

Фото: кадр из сериала "Ведьмак"/режисер Алик Сахаров

Сериал "Ведьмак" сервиса Netflix за месяц до премьеры получил продление на второй сезон. Информация об этом появилась в Twitter-аккаунте видеосервиса.

"Приключения Геральта только начинаются. "Ведьмака" продлили на второй сезон!" – говорится в сообщении.

По данным портала The Variety, к съемкам нового сезона приступят в начале следующего года. Зрители смогут увидеть новые восемь серий в 2021 году.

Между тем премьера первого сезона состоится 20 декабря. Сезон будет состоять из восьми эпизодов.

Главную роль в сериале исполнит Генри Кавилл, известный по роли Супермена в фильмах "Человек из стали" и "Лига справедливости". В образе чародейки Йеннифэр перед зрителями предстанет Аня Чалотра, известная по сериалам "Убийства по алфавиту" и "Жажда странствий".

Роль юной княжны Цири досталась Фрейе Аллан. Она также снимается в сериалах "Война миров" и "В пустыне смерти". Продюсеры проекта – Шон Дэниелс и Джейсон Браун.

Во вселенную "Ведьмака" входят два сборника рассказов и шесть романов Анджея Сапковского про похождения наемника Геральта, три видеоигры-сиквела и комиксы.

