Netflix выпустил новый трейлер сериала "Ведьмак"

Видео: Netflix

На YouTube-канале Netflix опубликовали трейлер сериала "Ведьмак" (The Witcher) по мотивам произведений польского писателя Анджея Сапковского.

Стала известна и дата премьеры шоу – 20 декабря. Сезон будет состоять из восьми эпизодов.

Главную роль в сериале исполнит Генри Кавилл, известный по роли Супермена в фильмах "Человек из стали" и "Лига справедливости". В образе чародейки Йеннифэр перед зрителями предстанет Аня Чалотра, известная по сериалам "Убийства по алфавиту" и "Жажда странствий". Роль юной княжны Цири досталась Фрейе Аллан. Она снимается также в сериалах "Война миров" и "В пустыне смерти". Продюсеры проекта – Шон Дэниелс и Джейсон Браун.

Во вселенную "Ведьмака" входят два сборника рассказов и шесть романов Анджея Сапковского про похождения наемника Геральта, три видеоигры-сиквела и комиксы.

