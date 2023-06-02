Новый корпус Третьяковки соединят с основным зданием 57-метровым мостом

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Новый корпус Третьяковской галереи соединят с историческим зданием 57-метровым стеклянным переходом, рассказал гендиректор ППК "Единый заказчик" Карен Оганесян. Об этом сообщается на сайте правительства России.

"Специалисты уже залили основания опор будущего моста. Переход будет оборудован современными системами освещения, вентиляции, кондиционирования, отопления и пожаротушения", – отметил Оганесян.

По его словам, мост будет служить для транспортировки экспонатов, картин и оборудования музея. Однако после открытия нового корпуса им смогут пользовать посетители галереи.

Вице-премьер Марат Хуснуллин уточнил, что новый корпус Третьяковки является одним из знаковых объектов, который стал долгостроем по ряду причин. После передачи объекта "Единому заказчику" в 2021 году в корпусе активизировались работы. Сейчас специалисты уже начали проводить отделочные работы.

"В настоящее время в выставочных залах корпуса строители монтируют подсистемы для установки навесных панелей. Специалисты красят и шпаклюют стены, обрамляют дверные проемы белым камнем и укладывают напольные покрытия в административной части здания", – сказал вице-премьер.

Хуснуллин добавил, что планируется завершить строительные работы и открыть новый корпус в 2024 году.

Отмечается, что фасад нового музейного комплекса украшают репродукции картин Ивана Шишкина, Алексея Саврасова, Ивана Крамского, Михаила Врубеля и других известных русских художников. Всего на здании разместили 34 произведения живописи, обрамленных широкими рамами из белого камня.

В новом корпусе галереи расположатся экспозиционные и выставочные пространства, реставрационные мастерские живописи, графики, скульптуры, а также научный фотоархив.

Ранее сообщалось, что расширенную выставку картин Ильи Кабакова откроют 6 июня в Новой Третьяковке, которая проработает до 30 сентября.

Гости увидят альбом "Полетевший Комаров" из серии "Десять персонажей", повторение работ раннего периода "Бердянская коса" и "Человек и домик", картину-стенд "Все о нем (Ответы экспериментальной группы)" и картину-инсталляцию "Горное озеро", которая соединяет одежду и живопись. В пресс-службе добавили, что в центре всех произведений находится "маленький человек" Кабакова.

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