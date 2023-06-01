Выставка картин Ильи Кабакова откроется в Новой Третьяковке 6 июня

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Расширенную выставку картин Ильи Кабакова откроют 6 июня в Новой Третьяковке. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу галереи.

Сообщается, что гости увидят альбом "Полетевший Комаров" из серии "Десять персонажей", повторение работ раннего периода "Бердянская коса" и "Человек и домик", картину-стенд "Все о нем (Ответы экспериментальной группы)" и картину-инсталляцию "Горное озеро", которая соединяет одежду и живопись. В пресс-службе добавили, что в центре всех произведений находится "маленький человек" Кабакова.

Выставка проработает до 30 сентября.

Художник-концептуалист Илья Кабаков скончался на 90-м году своей жизни 27 мая. Уточнялось, что умер он в окружении своих близких.

Ранее сообщалось, что певица, автор песен, актриса и танцовщица Тина Тернер умерла в возрасте 83 лет. Она скончалась после долгой болезни в своем доме в Кюснахте недалеко от Цюриха в Швейцарии.

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